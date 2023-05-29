Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı ? Avrupa kulüplerinin radarında

Dortmund, Newcastle, Arsenal, Napoli, Ajax ve Anderlecht, genç oyuncuya talip. Ailesi, Arda'nın sezon sonunda Avrupa'ya gitmesini istiyor. Fenerbahçe ise 1 yıl daha devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç, Antalya maçı sonrası Arda ve ailesiyle bir araya gelecek, nihai karar verilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı ? Avrupa kulüplerinin radarında
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29 Mayıs 2023 09:59
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 10:22
14 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başladıktan hemen sonra Fenerbahçe altyapısına geçti. Yeteneği, oyun zekası onu Türk futbolunun son dönemdeki en büyük yıldız adayı yaptı.

18 yaşında A Milli Takım formasını da giydi. Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan futbol efsanesi Andre Pirlo "Dünyanın her yerinde gözü kapalı oynar" dedi. Onun adı Arda Güler. Geleceği açısından çok önemli bir kararın eşiğinde. Genç orta saha oyuncusunun kariyer planlaması çok kritik bir dönemeçte.


BİR YIL DAHA KALMASI İSTENİYOR

Kontratı Haziran 2025'e uzatılan ancak çıkış maddesi olmayan Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tarih belli değil. Ailesi Arda'nın sezon sonunda Avrupa'ya gitmesini istiyor. Fenerbahçe ise 1 yıl daha kalmasını. Başkan Ali Koç, salı günkü Antalyaspor maçı sonrası, Galatasaray derbisi öncesi genç futbolcu ve ailesiyle bir araya gelecek. 20 milyon Euro üzerinde bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik payla Arda'nın Avrupa'ya gitmesi, seçenekler arasında.

ANALİZ EKİBİ İLE ÇALIŞIYOR

Borussia Dortmund, Newcastle United, Arsenal, Napoli, Ajax ve Anderlecht; Arda'nın peşindeki kulüpler. Genç futbolcu, analiz ekibiyle birlikte kendisine en uygun takımı bulmaya çalışıyor. Hangi takımda daha fazla süre alabilir, hangi takımın oyun sistemine daha uygun, teknik direktör genç oyunculara önem ve süre veriyor mu, kendi bölgesinde hangi oyuncu oynuyor veya ayrılan oldu mu gibi sorulara yanıt aranıyor. Arda ve ailesinin Koç ile yapacağı toplantıda kulüp tercihlerini de bildirmesi bekleniyor. 

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