Arda Güler, FC 25'de haftanın takımında!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. Mücadelenin ikinci golünü atan Arda Güler, performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu.



FC 25'DE HAFTANIN TAKIMINDA!



Arda Güler, Macaristan karşısında gösterdiği mükemmel performans ile FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.



MİLLİ TAKIMDA 4. GOLÜ



A Milli Takım'da 19 kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 3 asist üretti.









