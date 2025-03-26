Arda Güler, FC 25'de haftanın takımında!

A Milli Takımımızın, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta sergilediği performansla göz dolduran Arda Güler, FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Güler, FC 25'de haftanın takımında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 23:40
A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. Mücadelenin ikinci golünü atan Arda Güler, performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu.

FC 25'DE HAFTANIN TAKIMINDA!

Arda Güler, Macaristan karşısında gösterdiği mükemmel performans ile FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.

MİLLİ TAKIMDA 4. GOLÜ

A Milli Takım'da 19 kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 3 asist üretti. 




EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery