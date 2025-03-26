Arda Güler, FC 25'de haftanın takımında!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. Mücadelenin ikinci golünü atan Arda Güler, performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FC 25'DE HAFTANIN TAKIMINDA!
Arda Güler, Macaristan karşısında gösterdiği mükemmel performans ile FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.
MİLLİ TAKIMDA 4. GOLÜ
A Milli Takım'da 19 kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 3 asist üretti.
FC 25'DE HAFTANIN TAKIMINDA!
Arda Güler, Macaristan karşısında gösterdiği mükemmel performans ile FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.
MİLLİ TAKIMDA 4. GOLÜ
A Milli Takım'da 19 kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 3 asist üretti.