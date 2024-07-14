Arda Güler'den Bartuğ Elmaz'a mesaj

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya paylaşımına yorumda bulundu.
19 yaşındaki futbolcu, Bartuğ Elmaz'ın Strasbourg karşılaşmasının ardından yaptığı "Hiç durmadan yorulmadan!" paylaşımına, "Kalite" yorumunda bulundu.
Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan maçın ardından, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden gideceğim. Hedefim tabii ki Avrupa." ifadelerini kullanmıştı.
19 yaşındaki futbolcu, Bartuğ Elmaz'ın Strasbourg karşılaşmasının ardından yaptığı "Hiç durmadan yorulmadan!" paylaşımına, "Kalite" yorumunda bulundu.
Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan maçın ardından, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden gideceğim. Hedefim tabii ki Avrupa." ifadelerini kullanmıştı.
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