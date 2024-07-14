Arda Güler'den Bartuğ Elmaz'a mesaj

Arda Güler, kendisinin yolundan gitmek istediğini söyleyen Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya paylaşımına, "Kalite" yorumunda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Bartuğ Elmaz'a mesaj
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14 Temmuz 2024 13:09
Son güncelleme 14 Temmuz 2024 13:10
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya paylaşımına yorumda bulundu.

19 yaşındaki futbolcu, Bartuğ Elmaz'ın Strasbourg karşılaşmasının ardından yaptığı "Hiç durmadan yorulmadan!" paylaşımına, "Kalite" yorumunda bulundu.

Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan maçın ardından, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden gideceğim. Hedefim tabii ki Avrupa." ifadelerini kullanmıştı.

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