Serbest oyuncu Anzejs Pasecniks'in, Milwaukee Bucks ile iki yönlü bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, daha önce Washington Wizards forması giyen Letonyalı oyuncunun Milwaukee'ye katılacağını belirtti.



Pasecniks daha önce Wizards ile iki sezonda toplam 28 maçta forma giymiş ve NBA kariyeri boyunca maç başına 15,8 dakikada 5,6 sayı ve 3,9 ribaund ortalamalarına ulaşmıştı.



2021'de NBA'den ayrılan Pasenicks, o zamandan beri İspanya ve Fransa'da forma giyiyordu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU