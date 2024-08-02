Anzejs Pasecniks, Bucks ile sözleşme imzaladı

Serbest oyuncu Anzejs Pasecniks'in, Milwaukee Bucks ile iki yönlü bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anzejs Pasecniks, Bucks ile sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2024 13:15
Serbest oyuncu Anzejs Pasecniks'in, Milwaukee Bucks ile iki yönlü bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, daha önce Washington Wizards forması giyen Letonyalı oyuncunun Milwaukee'ye katılacağını belirtti.

Pasecniks daha önce Wizards ile iki sezonda toplam 28 maçta forma giymiş ve NBA kariyeri boyunca maç başına 15,8 dakikada 5,6 sayı ve 3,9 ribaund ortalamalarına ulaşmıştı.

2021'de NBA'den ayrılan Pasenicks, o zamandan beri İspanya ve Fransa'da forma giyiyordu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery