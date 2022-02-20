Anthony Nwakeme: "Bunu başkana sorun"

Trabzonspor'da Anthony Nwakeme, Alanyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Anthony Nwakeme: 'Bunu başkana sorun'
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20 Şubat 2022 18:08
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor formasıyla Alanyaspor'a karşı 6. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, rakibine karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nwakaeme, "Takımımızı tebrik ediyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Bizim için her maç önemli. Rahatladığımızı, rakiplere, maçlara önemsiz davranmayacağınızı söyledim. Kupa ellerimize gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni sözleşme konusunda ise, "Başkana sorun. Trabzon'u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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