Anthony Nwakaeme'den büyük fedakarlık!

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada 4 puan kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Karadeniz devinde Nijeryalı sol kanadın Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alacak olması en çok teknik patron Hüseyin Çimşir'in yüzünü güldürdü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Anthony Nwakaeme'den büyük fedakarlık!
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02 Temmuz 2020 13:12
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in yakından ilgilendiği Nwakaeme'nin sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen Galatasaray maçında oynamak istediği belirtildi.

Takımının şampiyonluk mücadelesi verdiği bu dönemde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la oynanacak derbide iğne ile sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Nwakaeme, 14 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.



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