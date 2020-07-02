Anthony Nwakaeme'den büyük fedakarlık!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in yakından ilgilendiği Nwakaeme'nin sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen Galatasaray maçında oynamak istediği belirtildi.



Takımının şampiyonluk mücadelesi verdiği bu dönemde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la oynanacak derbide iğne ile sahaya çıkacağı belirtildi.



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Nwakaeme, 14 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.



