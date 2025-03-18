Dallas Mavericks'in yıldız uzunu Anthony Davis, beklenenden daha erken bir dönüş yapabilir.



Mavericks, Davis'i kısa süreliğine G League takımı Texas Legends'a gönderdikten birkaç saat sonra yeniden NBA kadrosuna çağırdı. Jaden Hardy de Davis ile birlikte G League'de bir antrenmana katıldıktan sonra kadroya geri döndü.



Davis, Luka Doncic takasının bir parçası olarak Mavericks'e geldikten sonra çıktığı ilk maçta kasık sakatlığı yaşamıştı. O günden bu yana sahalardan uzak kalan yıldız oyuncunun dönüşü, Mavericks'in uzun rotasyonundaki sakatlık sorunları nedeniyle büyük önem taşıyor.



Takımın Davis'in dönüş tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, bu hızlı geri çağrılma onun yakında parkelere dönebileceğini gösteriyor.



