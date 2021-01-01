Anthony Davis'in hedefi, 3 numarayı "tavana asmak"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takımda boşta kalan 23 numaralı formayı LeBron James'ten almayacak olmasının sebebini, 3 numarayı emekli etmek istiyor oluşuyla açıkladı.



AD'nin geçtiğimiz yıl niyeti LeBron'dan 23 numarayı almış olmak olsa da, Nike ile ilgili çıkan bazı sorunlar bu planları bozmuştu.



Bron'ın yakın zamanda tekrar 6 numaraya geçişiyle birçok kişi AD'nin 23 numarayı alma zamanının geldiğine inansa da, kendisi bu seçeneği reddetti ve yakın tarihli bir yayında, bu kararın arkasındaki nedeni şöyle açıkladı:



"Planım, arenada 3 numarayı tavana asmak."



