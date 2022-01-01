Anthony Davis ayak bileğini burktu, dönüş tarihi belirsiz!

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, dün gece Utah Jazz ile oynanan maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileğini burkarak oyunu terk etmek durumunda kaldı.



Lakers, Davis'in ayak bileğine çekilen röntgenlerin negatif çıktığını ve All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu, fakat geri dönüşü için herhangi bir tarih vermedi.



Davis'in kendisine gelen alley-oop pasını yakalamak için zıpladıktan sonra yere inişi sırasında Jazz pivotu Rudy Gobert'in ayağına basması, sağ ayak bileğini burkmasına sebep oldu.



AD birkaç dakika yerde kaldıktan sonra, takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldü. Lakers'ın 106-101 galip geldiği maçta 17 dakika sahada kalmış olan Davis, 17 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydetmişti.



Son iki sezondur ara ara sakatlıklarla boğuşan Davis, bu sezon oynadığı 36 maçta 23.3 sayı, 9.9 ribaund, 2.9 asist, 2.3 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarına sahip.



