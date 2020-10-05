Antalyasporlu Mukairu, Anderlecht'e kiralandı

Antalyaspor Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Mukairu'yu Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladı.

Haber; AA
Antalyasporlu Mukairu, Anderlecht'e kiralandı
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05 Ekim 2020 20:40
Antalyaspor Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Mukairu'yu Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu'nun satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık geçici transferi konusunda Belçika'nın Anderlecht Kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 3 lig maçında 134 dakika forma giyen Mukairu, 2019-2020 sezonunda ise 24'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta ter döküp, bin 743 dakika süre almış ve 4 gol atmıştı.

 


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