Antalyaspor, Kasımpaşa maçında telafi peşinde

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hafta içi yaptıkları çalışmalarda zorlu maçın provasını yaptı. Şahin, yapılan antrenmanlarda mücadelenin taktiğini oyuncularına aktarırken, çift kale maçlarda sık sık oyunu durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şahin, son yapılan antrenmanın bir kısmında oyuncularla beraber çalışmada yer aldı.

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi ligde daha önce 23 kez birbirlerine rakip olurken, Pazar günü oynanacak maçla birlikte bu sayı 24'e çıkacak. İki takım arasında oynanan 23 maçta Akdeniz ekibi 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Antalyaspor ile Kasımpaşa resmi maçlarının tamamını Süper Lig'de oynarken sadece 1 kez hazırlık maçında karşılaştı.

Antalya'da oynanan 12 maçta ise kırmızı-beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı sadece 1 kez kaybetti. 12 maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor sahadan 7 kez galibiyetle, 4 kez beraberlik ve 1 kez de yenilgiyle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan son 5 mücadelenin 3'ü beraberlikle sona ererken, 2'sinde Antalyaspor galibiyet elde etti. Kırmızı-beyazlı ekiple rakibinin geçen sezonun ikinci yarısında oynanan son mücadelesi ise 4-2 Akdeniz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde defans oyuncusu Ömer Toprak ve Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Sinan Gümüş ise futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Pazar günü saat 21.45'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Hakan Karabalcık yapacak.