Antalyaspor, kaleci hedeflerine ulaşamıyor

5 sezon kaleyi koruyan Ruud Boffin ile sözleşme uzatma konusunda maddi olarak orta yolu bulamayan Antalyaspor'a, alternatif olarak düşünülen Sinan Bolat'tan kötü haber geldi. Antalyaspor'un imza aşamasına getirdiği deneyimli eldiven için önce Fenerbahçe, sonra da Westerlo devreye girerken, Kırmızı-Beyazlıların geri planda kaldığı öne sürüldü.



WESTERLO BÜYÜK YOL KAT ETTİ



KAA Gent ile sözleşmesi son erdikten sonra Antalyaspor ile temas kuran ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Sinan Bolat, ilk olarak Fenerbahçe'den gelen teklifle yönünü değiştirdi. Sarı-Lacivertlilerle el sıkıştığı iddia edilen deneyimli eldiven için Belçika temsilcisi Westerlo da devreye girerken, transferde en güçlü taraf olmayı başardı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında kalacağı için yönünü Westerlo'ya çeviren 33 yaşındaki eldivenin, Belçika ekibiyle imza için büyük yol kat ettiği belirtildi.



BOFFIN DE LİSTEDE



Antalyaspor ile yollarını ayırması beklenen Ruud Boffin de Westerlo'nun listesinde yer alıyor. Antalyaspor'un maaşında indirim talebini kabul etmeyen Belçikalı eldiven, Sinan Bolat ile anlaşılmaması halinde Westerlo ile masaya oturacak. Belçika ekibinin listesindeki diğer ismin de Fenerbahçe ile yollarını ayıran eski kalecileri Berke Özer olduğu öğrenildi. (Antalya Lider Gazetesi)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ