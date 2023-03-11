Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 33 ve 68'de Haji Wright, 52. dakikada Fredy ve uzatma dakikalarında Bertuğ Yıldırım attı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 2 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kayserispor 35 puanda kaldı.



Antalyaspor, ligde bir sonraki maçına 18 Mart'ta Adana Demirspor deplasmanında çıkacak. Kayserispor, 19 Mart'ta Galatasaray deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.



10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.



33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0



67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0



73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.



90+7 dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0



Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık



Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 88 Cemali Sertel), Ufuk Akyol, Fredy (Dk. 76 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 88 Nakajima), Ndao (Dk. 71 Ghacha), Larsson, Haji Wright (Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım)



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Ackah), Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso (Dk. 46 Gavranovic), Kemen (Dk. 75 Mensah), Ali Karimi (Dk.16 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 65 Emrah Başsan), Thiam



Goller: Dk. 33 ve 68 Haji Wright, Dk. 52 Fredy, Dk. 90+7 Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 41 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





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