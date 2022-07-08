Antalyaspor'da patron: Aziz Çetin

Antalyaspor'da haziran ayıyla başlayan seçim sürecinde Antalyaspor Vakfı'nın ardından Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de yeni başkanı belli oldu. 31 Mayıs 2021 tarihinde Antalyaspor A.Ş.'nin başkanı olan Aziz Çetin, tek aday olarak girdiği seçimin ardından kulüp hisselerinin yüzde 56'sına sahip olan Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de yeni başkanı oldu.



DESTEK ÇAĞRISI



202 üyenin hazır bulunduğu seçimde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Çetin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu Antalyaspor Başkanlığı'nı yaptığına dikkat çekerken, "Antalyaspor Yönetimi olarak 13 ay önce bayrağı devraldık ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdık. Mali olarak zorlandık ama alnımızın akıyla çıktık. Kaosları da bertaraf ettik. Sizlere mahçup olmadık. Bundan daha değerlisi yok. Bu kulübün bir kuruşunun heba olmaması için çalışıyoruz. Biz Antalyaspor; küçük olsun, bizim olsun değil, büyüsün diye uğraşıyoruz. Geliri artırıp masrafları azaltıyoruz. Hepinize söz veriyorum, tüm eski başkan ve yöneticilerimize layık olacağız. Bize maddi ve manevi olarak destek olmanızı istiyorum" sözlerine yer verdi.



"34 KİŞİ EL ELE VERDİK"



Başkanlık görevini Aziz Çetin'e devreden Emin Hesapçıoğlu ise görev süresince başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Hesapçıoğlu, birçok ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerken, "Yönetimimizde yer alan kişinin de ayrı ayrı emeği vardır. Büyük özveriyle çalıştık. Başarıda emekleri olan hocalarımıza da teşekkür ederim. Bu başarıların en büyük başarıları, anneler ve babalardır. İyi ki varsınız. Biz 34 kişi el ele büyük emek verdik. Hepinize teşekkür ederim" dedi.



3 MİLYON TL İLE BIRAKTI



Mali olarak iyi bir dönemi de geride bıraktıklarını Hesapçıoğlu, "Bu kulübün ayakta durabilmesi için sportif başarının yanı sıra mali dengeyi de korumalıyız. Tahmini bütçenin yüzde 100'ünü gerçekleştirdik. Plan yaptık ve hepsini sürdürdük. Daha önce A.Ş.'den maddi destek alan Antalyaspor Kulübü Derneği, maddi destek verir hale geldi. Bugün kasada 3 milyon TL nakit parasıyla Antalyaspor Kulübü Derneği'ni devrediyoruz. En başarılı faaliyetlerimizden birisi mağazalarımız oldu. Önceki yıla göre cirolarımız 5 kat arttı" sözlerine yer verdi. (Antalya Lider)



Yönetim Kurulu



Aziz Çetin



Osman Sapmaz



Mustafa Türker



Deniz Varol



Caner Canıtez



Mehmet Akdağ



Rıdvan Güzel



Levent Küçükçolak



Hasan Ali Onay



İbrahim Utku Taşkın



Mustafa Özdoğan



Denetleme Kurulu



Mehmet Aygün



Mehmet Çelik



Varol Astarcıoğlu



Haysiyet Kurulu



Kamile Yıldırım Gülgün



Ahmet Kiştin



İbrahim Şendil





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