Antalyaspor'da patron: Aziz Çetin

Antalyaspor'da haziran ayıyla başlayan seçim sürecinde Antalyaspor Vakfı'nın ardından Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de yeni başkanı belli oldu. 31 Mayıs 2021 tarihinde Antalyaspor A.Ş.'nin başkanı olan Aziz Çetin, tek aday olarak girdiği seçimin ardından kulüp hisselerinin yüzde 56'sına sahip olan Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de yeni başkanı oldu.
DESTEK ÇAĞRISI
202 üyenin hazır bulunduğu seçimde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Çetin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu Antalyaspor Başkanlığı'nı yaptığına dikkat çekerken, "Antalyaspor Yönetimi olarak 13 ay önce bayrağı devraldık ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdık. Mali olarak zorlandık ama alnımızın akıyla çıktık. Kaosları da bertaraf ettik. Sizlere mahçup olmadık. Bundan daha değerlisi yok. Bu kulübün bir kuruşunun heba olmaması için çalışıyoruz. Biz Antalyaspor; küçük olsun, bizim olsun değil, büyüsün diye uğraşıyoruz. Geliri artırıp masrafları azaltıyoruz. Hepinize söz veriyorum, tüm eski başkan ve yöneticilerimize layık olacağız. Bize maddi ve manevi olarak destek olmanızı istiyorum" sözlerine yer verdi.
"34 KİŞİ EL ELE VERDİK"
Başkanlık görevini Aziz Çetin'e devreden Emin Hesapçıoğlu ise görev süresince başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Hesapçıoğlu, birçok ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerken, "Yönetimimizde yer alan kişinin de ayrı ayrı emeği vardır. Büyük özveriyle çalıştık. Başarıda emekleri olan hocalarımıza da teşekkür ederim. Bu başarıların en büyük başarıları, anneler ve babalardır. İyi ki varsınız. Biz 34 kişi el ele büyük emek verdik. Hepinize teşekkür ederim" dedi.
3 MİLYON TL İLE BIRAKTI
Mali olarak iyi bir dönemi de geride bıraktıklarını Hesapçıoğlu, "Bu kulübün ayakta durabilmesi için sportif başarının yanı sıra mali dengeyi de korumalıyız. Tahmini bütçenin yüzde 100'ünü gerçekleştirdik. Plan yaptık ve hepsini sürdürdük. Daha önce A.Ş.'den maddi destek alan Antalyaspor Kulübü Derneği, maddi destek verir hale geldi. Bugün kasada 3 milyon TL nakit parasıyla Antalyaspor Kulübü Derneği'ni devrediyoruz. En başarılı faaliyetlerimizden birisi mağazalarımız oldu. Önceki yıla göre cirolarımız 5 kat arttı" sözlerine yer verdi. (Antalya Lider)
Yönetim Kurulu
Aziz Çetin
Osman Sapmaz
Mustafa Türker
Deniz Varol
Caner Canıtez
Mehmet Akdağ
Rıdvan Güzel
Levent Küçükçolak
Hasan Ali Onay
İbrahim Utku Taşkın
Mustafa Özdoğan
Denetleme Kurulu
Mehmet Aygün
Mehmet Çelik
Varol Astarcıoğlu
Haysiyet Kurulu
Kamile Yıldırım Gülgün
Ahmet Kiştin
İbrahim Şendil
DESTEK ÇAĞRISI
202 üyenin hazır bulunduğu seçimde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Çetin, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu Antalyaspor Başkanlığı'nı yaptığına dikkat çekerken, "Antalyaspor Yönetimi olarak 13 ay önce bayrağı devraldık ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdık. Mali olarak zorlandık ama alnımızın akıyla çıktık. Kaosları da bertaraf ettik. Sizlere mahçup olmadık. Bundan daha değerlisi yok. Bu kulübün bir kuruşunun heba olmaması için çalışıyoruz. Biz Antalyaspor; küçük olsun, bizim olsun değil, büyüsün diye uğraşıyoruz. Geliri artırıp masrafları azaltıyoruz. Hepinize söz veriyorum, tüm eski başkan ve yöneticilerimize layık olacağız. Bize maddi ve manevi olarak destek olmanızı istiyorum" sözlerine yer verdi.
"34 KİŞİ EL ELE VERDİK"
Başkanlık görevini Aziz Çetin'e devreden Emin Hesapçıoğlu ise görev süresince başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Hesapçıoğlu, birçok ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerken, "Yönetimimizde yer alan kişinin de ayrı ayrı emeği vardır. Büyük özveriyle çalıştık. Başarıda emekleri olan hocalarımıza da teşekkür ederim. Bu başarıların en büyük başarıları, anneler ve babalardır. İyi ki varsınız. Biz 34 kişi el ele büyük emek verdik. Hepinize teşekkür ederim" dedi.
3 MİLYON TL İLE BIRAKTI
Mali olarak iyi bir dönemi de geride bıraktıklarını Hesapçıoğlu, "Bu kulübün ayakta durabilmesi için sportif başarının yanı sıra mali dengeyi de korumalıyız. Tahmini bütçenin yüzde 100'ünü gerçekleştirdik. Plan yaptık ve hepsini sürdürdük. Daha önce A.Ş.'den maddi destek alan Antalyaspor Kulübü Derneği, maddi destek verir hale geldi. Bugün kasada 3 milyon TL nakit parasıyla Antalyaspor Kulübü Derneği'ni devrediyoruz. En başarılı faaliyetlerimizden birisi mağazalarımız oldu. Önceki yıla göre cirolarımız 5 kat arttı" sözlerine yer verdi. (Antalya Lider)
Yönetim Kurulu
Aziz Çetin
Osman Sapmaz
Mustafa Türker
Deniz Varol
Caner Canıtez
Mehmet Akdağ
Rıdvan Güzel
Levent Küçükçolak
Hasan Ali Onay
İbrahim Utku Taşkın
Mustafa Özdoğan
Denetleme Kurulu
Mehmet Aygün
Mehmet Çelik
Varol Astarcıoğlu
Haysiyet Kurulu
Kamile Yıldırım Gülgün
Ahmet Kiştin
İbrahim Şendil
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