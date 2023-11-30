Antalya Toroslar, Çekya'da kayıp

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda KP Tany'e 101-63 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Antalya Toroslar, Çekya'da kayıp
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30 Kasım 2023 21:17
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında deplasmanda Çekya'nın KP Tany takımına 101-63 mağlup oldu.

Brno kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-20 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 53-37 üstün gitti.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 76-51 önde giren Çekya temsilcisi, salondan 101-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla KP Tany H Grubu'nda üçüncü galibiyetini alırken, Antalya ekibi dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

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