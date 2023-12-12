Ankaragücü tribün grubu, Faruk Koca'ya destek oldu

Ankaragücü tribün grubu "Gecekondu", hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan başkanları Faruk Koca'ya destek olan bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü tribün grubu, Faruk Koca'ya destek oldu
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12 Aralık 2023 00:10
Son güncelleme 12 Aralık 2023 00:16
Ankaragücü tribün grubu "Gecekondu", hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan başkanları Faruk Koca'ya destek olan bir açıklama yaptı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan süreçte suçlu olanın hakemler olduğu ifade edildi.

İşte "Gecekondu" grubundan yapılan açıklama;

"Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!

Öte yandan hastaneye kaldırılan Faruk Koca'ya Ankaragücü taraftarları hastanede destek verdi.



 
 

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