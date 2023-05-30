Ankaragücü - Galatasaray maçının iddaa oranları

Ankaragücü - Galatasaray maçının iddaa oranları açıklandı. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor!

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü - Galatasaray maçının iddaa oranları
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30 Mayıs 2023 09:02
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 15:03
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa.com'da Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.

Kritik maç öncesi iddaa'da Galatasaray'ın kazanmasına 1.46 oran belirlenirken; ev sahibi Ankaragücü'nün oranı 4.80 olarak açıklandı. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimaline 4.45'lik oran verildiği duyuruldu.

Başkent'teki maçın 2.5 Üst bitmesine 1.32 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.75 ilan edildi.

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