Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa.com'da Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Kritik maç öncesi iddaa'da Galatasaray'ın kazanmasına 1.46 oran belirlenirken; ev sahibi Ankaragücü'nün oranı 4.80 olarak açıklandı. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimaline 4.45'lik oran verildiği duyuruldu.
Başkent'teki maçın 2.5 Üst bitmesine 1.32 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.75 ilan edildi.
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇINA İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
iddaa.com'da Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Kritik maç öncesi iddaa'da Galatasaray'ın kazanmasına 1.46 oran belirlenirken; ev sahibi Ankaragücü'nün oranı 4.80 olarak açıklandı. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimaline 4.45'lik oran verildiği duyuruldu.
Başkent'teki maçın 2.5 Üst bitmesine 1.32 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 2.75 ilan edildi.
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇINA İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!