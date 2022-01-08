Ankaragücü, 90+2'de 3 puana uzandı!

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ankaragücü, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, 90+2'de 3 puana uzandı!
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08 Ocak 2022 21:08
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Tuzlaspor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Alperen Babacan kaydetti.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 39 puanla 2. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 24 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor ise Altınordu'yu konuk edecek.


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