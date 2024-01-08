Ankaragücü, 5 maçlık hasreti bitirmek istiyor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.



MKE Ankaragücü, ilk devrenin son haftasında, aldığı ceza nedeniyle seyirci desteğinden yoksun çıktığı maçta Trabzonspor'a 1-0 yenilmişti.



Ankara'da oynanan Trabzonspor maçından puansız ayrılan MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 5 maça çıkmıştı.



Başkent ekibi, Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor ile yaptığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrılmıştı.



Ligdeki son galibiyetini 13. hafta maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Gaziantep FK karşısında elde eden MKE Ankaragücü, 20 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.



MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.



