Ankaragücü, 11 oyuncu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, tam 11 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü, 11 oyuncu ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2022 16:39
Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ