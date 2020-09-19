Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Konyaspor'un rakibine göre daha etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadelede sadece 2 isabetli şut çıktı. Konyaspor 10 kez kaleyi yoklayıp 1 kez çerçeveyi bulurken, Gençlerbirliği de 9 denemesinde kaleci Sehic'i 1 kez rahatsız edebildi.



Konyaspor, Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği deplasmanında çıktığı 18 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Öte yandan Süper Lig'de 3 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği, Aralık 2015'ten bu yana ilk kez dört maçlık gol hasreti yaşadı.



İlk haftada Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, böylece ilk puanını aldı. Açılış haftasını bay geçen Konyaspor da ilk maçında puana ulaştı.



Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecekken, Gençlerbirliği de 3. haftayı bay geçecek ve 4. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.



16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.



33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.



58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.



Stat: Eryaman



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sio, Sefa Yılmaz (Dk. 74 Ayite), Candeias, Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic (Dk. 63 Adil Demirbağ), Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 87 Milosevic), Miya (Dk. 63 Eduok), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Musa Çağıran), Cikalleshi (Dk. 87 Thuram)



Sarı kartlar: Dk. 76 Ömer Ali Şahiner, Dk. 86 Eduok, Dk. 90+4 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)



