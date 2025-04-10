Ankara'da okullar tatil edildi!

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın Ankara'da okul tatil edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankara'da okullar tatil edildi!
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10 Nisan 2025 22:20
Son güncelleme 10 Nisan 2025 22:22
Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın (cuma) Ankara'da okul tatil edildiğini açıkladı.

Vasip Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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