Angers'ta 19 oyuncunun testi pozitif!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta 19 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Fransız basınına göre, 30 kişilik kadroda toplamda 19 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Fransız ekibinin, ligin 2. yarısında oynayacakları Saint-Etienne maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğu aktarıldı.
Haberde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların 10 Ocak'a kadar oynayamayacağı ifade edildi.
Angers, Saint-Etienne ile 9 Ocak Pazar günü karşılaşacak.
Fransız basınına göre, 30 kişilik kadroda toplamda 19 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Fransız ekibinin, ligin 2. yarısında oynayacakları Saint-Etienne maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğu aktarıldı.
Haberde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların 10 Ocak'a kadar oynayamayacağı ifade edildi.
Angers, Saint-Etienne ile 9 Ocak Pazar günü karşılaşacak.