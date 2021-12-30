Angers'ta 19 oyuncunun testi pozitif!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta artan koronavirüs vakaları sebebiyle ligin ikinci yarısında oynayacakları Saint-Etienne maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Angers'ta 19 oyuncunun testi pozitif!
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30 Aralık 2021 18:02
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta 19 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fransız basınına göre, 30 kişilik kadroda toplamda 19 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Fransız ekibinin, ligin 2. yarısında oynayacakları Saint-Etienne maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Haberde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların 10 Ocak'a kadar oynayamayacağı ifade edildi.

Angers, Saint-Etienne ile 9 Ocak Pazar günü karşılaşacak.


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