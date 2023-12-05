'da kiralık olarak oynayan, kulübüdentalep etti.Kiralık sözleşmesindebulunan Angelino,İspanyol sol beke, Leipzig ile zorunlu satın almadakiiçin görüşüyor.Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken,mesajını iletti.26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.