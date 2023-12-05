Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino, sözleşmesindeki şarta bağlı satın alma opsiyonunun kaldırılması için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi!
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05 Aralık 2023 09:33
Son güncelleme 05 Aralık 2023 09:36
Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Angelino, kulübü Leipzig'den bonservisinde indirim talep etti.

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM, İNDİRİM YAPIN"

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.

"ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM"

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti. 



GALATASARAY'DA NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.  

 
 

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