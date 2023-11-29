Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında dinlendirdiği Angelino'ya Manchester United ile oynanacak kritik maçta 11'de forma verecek.
Angelino, 3 maç daha oynaması halinde 20 maçlık satın alma opsiyonu devreye girecek.
Galatasaray'da yönetim, Leipzig ile 20 maçlık limiti kaldırma görüşmeleri yaparken oyuncunun Manchester United maçındaki performansı da Galatasaray'ın yol haritasında belirleyici olacak.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında dinlendirdiği Angelino'ya Manchester United ile oynanacak kritik maçta 11'de forma verecek.
Angelino, 3 maç daha oynaması halinde 20 maçlık satın alma opsiyonu devreye girecek.
Galatasaray'da yönetim, Leipzig ile 20 maçlık limiti kaldırma görüşmeleri yaparken oyuncunun Manchester United maçındaki performansı da Galatasaray'ın yol haritasında belirleyici olacak.
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