Anfield'da VAHŞİ son: Liverpool acı çekiyor

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Newcastle United ile 90+5. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi yarışında yara aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Anfield'da VAHŞİ son: Liverpool acı çekiyor
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24 Nisan 2021 16:29
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Liverpool, Newcastle United'ı konuk etti.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Mohamed Salah attı. Newcastle'a beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Joe Willock kaydetti.

Newcastle United'ın 90+2. dakikada Callum Wilson ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Liverpool, puanını 54 yaptı ve 6. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda yara almış oldu. 4 maçtır yenilmeyen Newcastle ise 36 puanla 15. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Manchester United deplasmanına konuk olacak. Newcastle ise Arsenal'i ağırlayacak.

Ozan Kabak, Newcastle

90 dakika
6/8 ikili mücadele
5 topu uzaklaştırma
5 top çalma
%95 pas isabeti



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