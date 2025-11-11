Andres Iniesta'ya dolandırıcılık suçlaması!

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın efsane futbolcusu Andres Iniesta'ya, Peru Cumhuriyet Savcılığı tarafından yerel iş insanlarını 600 bin dolar karşılığında dolandırdığı gerekçesiyle dava açıldı.

calendar 11 Kasım 2025 22:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Andres Iniesta'ya dolandırıcılık suçlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eski futbolcu Andres Iniesta dolandırıcıkla suçlanıyor. Efsane futbolcuya, Peru Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı. 

A Bola'da yer alan habere göre Iniesta'nın, kurduğu Never Say Never (NSN) şirketinin Peru'da iş insanlarını 600 bin dolar karşılığında dolandırdığı iddia edildi.

Şikayete göre, yatırımcıların futbol maçları ve konserler gibi bir dizi etkinliğe finansal destek sağladıkları, ancak bunların çoğunun gerçekleşmediği iddia ediliyor. Haberde yatırılan tutarlar iade edilmediği ifadeleri yer aldı. 



Savcılık ve etkilenen iş insanları, Iniesta'nın prestijinin ve uluslararası imajının, etkilenenlerden biri olan Emilio Lozano'nun da belirttiği gibi, "Perulu iş insanlarından sermaye çekmek için yem olarak kullanıldığını, ancak bu paranın hiçbir zaman gerçekleşmeyen büyük etkinliklere yatırılacağı aldatmacasıyla" iddia ediyor.

ozano, planlanan altı etkinlikten yalnızca birinin gerçekleştiğini ve bunun zararla sonuçlandığını belirtti. Şirket daha sonra iflas ilan ederek borçlar bıraktı ve paranın izini kaybettirdi. Lozano, "Sözde üstlenecekleri halde hiçbir sorumluluk almadılar" dedi.

Peru basını, Peru'da toplanan paranın "yurtdışındaki hesaplara aktarılmış olabileceğinin" varsayıldığını bildiriyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.