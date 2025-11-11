Andres Iniesta'ya dolandırıcılık suçlaması!

Eski futbolcu Andres Iniesta dolandırıcıkla suçlanıyor. Efsane futbolcuya, Peru Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı.



A Bola'da yer alan habere göre Iniesta'nın, kurduğu Never Say Never (NSN) şirketinin Peru'da iş insanlarını 600 bin dolar karşılığında dolandırdığı iddia edildi.



Şikayete göre, yatırımcıların futbol maçları ve konserler gibi bir dizi etkinliğe finansal destek sağladıkları, ancak bunların çoğunun gerçekleşmediği iddia ediliyor. Haberde yatırılan tutarlar iade edilmediği ifadeleri yer aldı.

Savcılık ve etkilenen iş insanları, Iniesta'nın prestijinin ve uluslararası imajının, etkilenenlerden biri olan Emilio Lozano'nun da belirttiği gibi,iddia ediyor.ozano, planlanan altı etkinlikten yalnızca birinin gerçekleştiğini ve bunun zararla sonuçlandığını belirtti. Şirket daha sonra iflas ilan ederek borçlar bıraktı ve paranın izini kaybettirdi. Lozano, "Sözde üstlenecekleri halde hiçbir sorumluluk almadılar" dedi.Peru basını, Peru'da toplanan paranınvarsayıldığını bildiriyor.