Andrea Poli: 'Nuri Şahin'in arkasındayız'

Antalyasporlu Andrea Poli, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Andrea Poli "İyi oynadık. Bu oyunun karşılığında yenilsek üzücü olurdu. Herkesin koştuğu doğru taktikle oynadık. 1 puan da olsa acil puana ihtiyacımız olduğu için sevindirici. Bu oyunu sürdürürsek daha fazla puan toplayabiliriz." dedi.



Andrea Poli ayrıca "Herkesin kendini iyileştirmek amacıyla bu mücadeleyi sergiledi. İnişli çıkışlı bir dönemdeyiz. Her şeyimizi veriyoruz. Üzücü bir Süper Kupa serüvenimiz oldu. Bu takımda herkes birbiri için mücadele ediyor. Nuri Hoca, herkesin saygı duyduğu biri. Takım olarak onun kararlarının arkasındayız. Bu birliktelik önemli ve bu duruş çıkışı getirecektir." ifadelerini kullandı.





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