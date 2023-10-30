Andrea Pirlo'nun koltuğu sallantıda

İtalya Serie B ekibi Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor. Son oynadıkları maçta rakibine 3-1 kaybeden Sampdoria, önümüzdeki hafta da kötü bir sonuç gelmesi halinde İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Andrea Pirlo'nun koltuğu sallantıda
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30 Ekim 2023 19:38
Geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve sezon başında da İtalya Serie B ekibi Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor. 

Son olarak Südtirol'e 3-1 kaybeden Pirlo'nun öğrencileri, ligde oynadıkları 11 maç sonunda 7 puanla 17. sırada bulunuyor. 

SON ŞANS GALİBİYET

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria yönetimi, gelecek hafta sonunda oynanacak Palermo maçını Pirlo için son şans olarak görüyor. 

Sampdoria'nın sahasında oynayacağı maçta iyi bir sonuç alınamaması durumunda İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

44 yaşındaki teknik adamın İtalyan kulübüyle 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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