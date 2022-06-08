Andrea Pirlo imzaya geliyor

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı.



Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Andrea Pirlo'yla kurduğu temaslardan olumlu sonuç aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, 43 yaşındaki menajer kısa süre içinde imzayı atmak için Türkiye'ye hareket edecek.



2020- 2021'de çalıştırdığı Juventus'tan ayrılan Pirlo'nun, yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi'yle birlikte Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi.



Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan yıldızlara sahip Fatih Karagümrük, teknik heyeti de Çizme'den oluşturmuş olacak.



