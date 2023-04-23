Andrea Bertolacci: 'Çok dramatik bir maç oldu'

VavaCars Fatih Karagümrüklü Andrea Bertolacci, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren İtalyan oyuncu, "3-1'den 3-3 dramatik oldu. Çok büyük bir takıma karşı, iyi bir atmosferde oynadık. Her şeye rağmen iyi bir puan oldu." dedi.



Bertolacci, "Pozitif futbol oynayan bir takımız. Çok gol atacağımıza emin bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Bizim maçlarımız genelde gollü oluyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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