Andre Schürrle futbolu bıraktı!

Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Andre Schürrle futbolu bıraktı!
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17 Temmuz 2020 15:25
Borussia Dortmund ile sözleşmesini bitime 1 yıl kala karşılıklı anlaşmayla fesh eden ve 7 milyon euroluk maaşından feragat eden Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Schürrle, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Bu düşünce, uzun süredir aklımda vardı. İçimdeki bu duygun, daha da derine işledi. Artık futboldan daha az keyif alır hale geldim. Bu işin içinde kalmak için sana biçilen rolü kabul etmen gerekiyor. Aksi takdirde işini kaybediyorsun ve yeni bir iş bulmaya çalışıyorsun." dedi.

Kendisine yöneltilen "Türkiye ve Çin'den teklifler vardı. Devam etmeyi düşünmedin mi?" sorusuna Schürrle, "Bıraktım. Artık, alkışa ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova formaları giyen 29 yaşındaki Schürrle, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın ve 2015'te Premier Lig kazanan Chelsea kadrolarının da bir parçasıydı.



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