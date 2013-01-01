Andre Iguodala, Warriors'a geri dönüyor!

Serbest oyuncu Andre Iguodala'nın bir yıllık sözleşme ile Golden State Warriors'a döneceği bildirildi.



17 yıllık veteran oyuncunun Brooklyn Nets ve Los Angeles Lakers'ı da değerlendirdiği belirtilmişti.



Iguodala, Warriors'a tekrar katılmasıyla ilgili şunları söyledi:



"Başarılar, birden fazla şampiyonluk kazanma ve en yakın dostlarım ile takım arkadaşlarımdan bazılarıyla kurabildiğim ilişkiler açısından miras yıllarımı geçirdiğim yere tekrar dönme fırsatına sahip olacağım, kimin aklına gelirdi?



Bay ile, taraftarlarla olan bu ilişki ve kariyerimi burada bitirme fırsatı, gerçekten özel bir şey."



Iguodala, Warriors'a 2013'te katılmış ve Memphis Grizzlies'e yapılan imza ve takas işleminin bir parçası olarak 2019'da ayrılmadan önce, ekiple üç şampiyonluk kazanmıştı. Iguodala Grizzlies formasını hiç giymemiş ve sonunda Miami Heat'e takas edilmişti.



2020'de ekiple NBA Finalleri'nde oynamış olan 37 yaşındaki oyuncunun kontrat opsiyonu bu yaz Miami tarafından reddedilince, veteran isim serbest oyuncu olmuştu.



