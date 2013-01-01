Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Andre Iguodala, Warriors'a geri dönüyor!

Serbest oyuncu Andre Iguodala'nın bir yıllık sözleşme ile Golden State Warriors'a döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Andre Iguodala'nın bir yıllık sözleşme ile Golden State Warriors'a döneceği bildirildi.

17 yıllık veteran oyuncunun Brooklyn Nets ve Los Angeles Lakers'ı da değerlendirdiği belirtilmişti.

Iguodala, Warriors'a tekrar katılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Başarılar, birden fazla şampiyonluk kazanma ve en yakın dostlarım ile takım arkadaşlarımdan bazılarıyla kurabildiğim ilişkiler açısından miras yıllarımı geçirdiğim yere tekrar dönme fırsatına sahip olacağım, kimin aklına gelirdi?

Bay ile, taraftarlarla olan bu ilişki ve kariyerimi burada bitirme fırsatı, gerçekten özel bir şey."

Iguodala, Warriors'a 2013'te katılmış ve Memphis Grizzlies'e yapılan imza ve takas işleminin bir parçası olarak 2019'da ayrılmadan önce, ekiple üç şampiyonluk kazanmıştı. Iguodala Grizzlies formasını hiç giymemiş ve sonunda Miami Heat'e takas edilmişti.

2020'de ekiple NBA Finalleri'nde oynamış olan 37 yaşındaki oyuncunun kontrat opsiyonu bu yaz Miami tarafından reddedilince, veteran isim serbest oyuncu olmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal