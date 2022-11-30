Andoni Iraola: 'Fenerbahçe maçı hak etti'

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen İspanya'nın Rayo Vallecano takımının teknik direktörü Andoni Iraola Sagama, Fenerbahçe'nin kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andoni Iraola Sagama, çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60. dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti." dedi.



Bir soru üzerine Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Sagama, "Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı." diye konuştu.



Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.



Radamel Falcao'nun neden şans bulmadığı da sorulan Sagama, bu oyuncunun milli maçlardan döndüğünde sakatlığı bulunduğunu, riske etmek istemediklerini ancak cumartesi günü Galatasaray maçında durumuna bakacaklarını da dile getirdi.





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