Anderson Talisca transferine 'maaş' engeli

Beşiktaş 'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, birçok takımın kadrosuna katmak istediği bir isim konumunda olsa da yüksek maaşı transferini pek mümkün kılmıyor.Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre son olarak Flamengo, Talisca'nın transferi adına devreye girdi.Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Talisca'nın transferi adına menajeri Carlos Leite ile bir görüşme gerçekleştirdi. Flamengo, Talisca'nın durumunu araştırsa da bu görüşmede oyuncunun yüksek maaşının transferi imkansız hale getireceği kararı çıktı.Maaşı nedeniyle bir Brezilya ekibinin Talisca'yı transfer etmesinin kolay olmayacağı aktarılırken Çin'den ayrılırsa bir sonraki durağının Avrupa olması bekleniyor. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Talisca, sözleşme yenilemez ve bu yaz satılmazsa önümüzdeki yaz ücretsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.