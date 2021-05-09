Anderson Talisca transferine 'maaş' engeli

Brezilya ekiplerinden Flamengo, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak adına menajeri ile bir görüşme gerçekleştirirken yüksek maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca transferine 'maaş' engeli
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09 Mayıs 2021 17:12
Beşiktaş 'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, birçok takımın kadrosuna katmak istediği bir isim konumunda olsa da yüksek maaşı transferini pek mümkün kılmıyor.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre son olarak Flamengo, Talisca'nın transferi adına devreye girdi.

Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Talisca'nın transferi adına menajeri Carlos Leite ile bir görüşme gerçekleştirdi. Flamengo, Talisca'nın durumunu araştırsa da bu görüşmede oyuncunun yüksek maaşının transferi imkansız hale getireceği kararı çıktı.

Maaşı nedeniyle bir Brezilya ekibinin Talisca'yı transfer etmesinin kolay olmayacağı aktarılırken Çin'den ayrılırsa bir sonraki durağının Avrupa olması bekleniyor. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Talisca, sözleşme yenilemez ve bu yaz satılmazsa önümüzdeki yaz ücretsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 

 


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