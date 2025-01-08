Anderson Talisca maç kadrosuna alınmadı

Al-Nasr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe ile devam eden transfer süreci nedeniyle Anderson Talisca'yı Al-Akhdoud maçı kadrosuna almadı.



Arriyadiyah'ta yer alan haberde; Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde olduğu kulüp yönetimi tarafından Pioli'ye bildirildi. Maç öncesi taktik idmanlarına da dahil edilmeyen Talisca, sadece kondisyon antrenmanı yaptı.



MAAŞI SPONSORLARDAN



Talisca, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacak.



Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan sambacının haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro olacak.



Sezonun ikinci yarısında ise Talisca'nın maaşı sponsorlar tarafından karşılanacak.



TÜRKİYE'DE 80 MAÇ



İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.



Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.



