Anderson Talisca, Arabistan'ı sallıyor!

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, bu sezon 19 maçta 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderson Talisca, Arabistan'ı sallıyor!
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08 Kasım 2023 17:54
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

19 MAÇTA 22 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Al Nassr'da 19 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 18 kez gol sevinci yaşadı. Anderson Talisca, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.

GENEL PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda ise 72 maça çıktı ve 60 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

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