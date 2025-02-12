Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde!

Omzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür ile Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek'ten müjdeli haber geldi. Hafta içinde düz koşulara başlayan Mert Müldür, salı günü takıma birlikte çalıştı. Sakatlığını atlatan Yusuf Akçiçek de takıma katılan bir başka isimdi.



Bu iki oyuncunun iyileşmesiyle birlikte Jose Mourinho'nun yüzünde güller açtı. Portekizli teknik adam, iki oyuncuyu da perşembe günü oynanacak olan Anderlecht maçının kadrosuna alacak.



Mourinho'nun büyük bir aksilik olmaması halinde iki oyuncuyu da ilk 11'de oynatması bekleniyor. Mourinho, Mert'i zaman zaman üçlü stoperin sağında görevlendirmişti. Bu karşılaşmada da Mert aynı şekilde sahada olacak.