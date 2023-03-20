Ancelotti: 'Şüpheyle yaklaşıyorum'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'ya El Clasico'da 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Ancelotti yaptığı açıklamada, "İyi oynadık, kazanmayı kesinlikle hak ettik. Belki şimdi LaLiga'yı kazanmak biraz daha zor ama sezonu iyi bir yerde bitirebileceğimize inanıyoruz." dedi.



İyi oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda iyi oynadık, bu yüzden ikinci yarı aynı kadroyla devam ettim. Oynadığımız oyundan gurur duyuyoruz, ancak böyle oynayarak bir şeyler elde edebiliriz. Oyuncu değişikliklerini doğru yaptığı düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.



Ancelotti ayrıca, "Dünya Kupası'nda ofsaytlar çok netti ama burada öyle değil. Şüpheyle buradan ayrılıyorum. Dürüst olmak gerekirse bugün kaybetmeyi hak etmedik." açıklamasını yaptı.





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