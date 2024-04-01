Anadolu Efes yeni koçunu buldu

Bu sezon EuroLeague'e istediği gibi başlayamayan ve sezon içerisinde Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes için olay bir iddia ortaya atıldı.



YENİ KOÇU RUSYA'DAN GELECEK



İtalyan basınından Sportando'nun haberine göre Anadolu Efes, EuroLeague'de Barcelona ve Panathinaikos başantrenörlüğü yapan Xavi Pascual'ı takımın başına getirmek istiyor.



Haberin detaylarında şu anda Zenit'in koçluğunu yapan 51 yaşındaki İspanyol başantrenör ile çok yıllı bir sözleşme imzalayacak.



1 KEZ EUROLEAGUE KAZANDI



2008 yılında Dusko Ivanovic'in takımdan ayrılmasıyla Barcelona koçluğuna geçen Xavi Pascual, 2009-2010 sezonunda Olympiacos'u 86-68 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu ve aynı sezonda EuroLeague'in en iyi koçu ödülünü kazandı.





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