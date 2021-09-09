Anadolu Efes, Tofaş'ı geçti

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.
Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.
Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.
Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.
Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.
Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.
Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.