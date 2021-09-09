Anadolu Efes, Tofaş'ı geçti

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 mağlup etti.

Haber; AA
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Anadolu Efes, Tofaş'ı geçti
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09 Eylül 2021 21:00
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.

Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.


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