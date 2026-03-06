06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
3-068'
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-1DA
06 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
06 Mart
SSC Napoli-Torino
1-051'
06 Mart
PSG-AS Monaco
0-150'

Anadolu Efes'te Pablo Laso'dan istifa açıklaması

EuroLeague'in 30. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 91-88 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Mart 2026 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 30. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 91-88 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, mağlubiyet dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Laso, "Galibiyetten dolayı Asvel'i tebrik ederim. İstatistiklere ve yüzdelere odaklandığınızda onlardan daha iyi olduğumuzu görüyorsunuz ama oyunun iki yönü var ki oyunu tutamamamızı engelleyen yönlerdi. Ribaunt almada iyi bir iş çıkaramadık. Bu bizim oyunun ritmini tutmamızı sağlayacaktı. Diğeri de top kayıpları. Onların aldığı 11 hücum ribaundını göz önüne alır ve bizim 20 top kaybımızı işin içine katacak olursak bu toplam 31 top kullanma anlamına geliyor. Böyle olunca maçları kazanmak zordur. Takımın bunu çok iyi anlaması lazım. Rakibimizin kaç sayı attığına değil, nasıl attığına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Laso, gündeminde istifa olmadığını belirterek, "İstifa etmeyi ya da kulüp tarafından gönderilmeyi düşünmüyorum. Böyle bakmıyorum meseleye. Mümkün olan en iyi şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Benim için bu akşamki mağlubiyet hayal kırıklığı oluşturan bir mağlubiyet. Bazen kazandığınızda bazı sorunları örtbas edebilirsiniz ama kaybettiğinizde sorunlar daha büyük gözükür." ifadelerini kullandı.

LDLV ASVEL CEPHESİ

LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet ise şunları kaydetti:

"Takımımı ve oyuncularımı kutlamak istiyorum. Evinde formda bir takıma karşı kazandık. Mücadeleye devam edeceğiz. Birkaç maç daha bu şekilde oynamamız gerekiyor. Anadolu Efes son birkaç maçında evinde formda bir takım. Onların kazanma ihtimali bize kıyasla daha fazlaydı. Oyuncularımdan performans almayı bekliyordum. Şimdi bu galibiyetin tadını çıkarmalıyız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
