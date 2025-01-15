Anadolu Efes'in yüzü, Fransa'da da gülmedi

Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine deplasmanda 88-84 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'in yüzü, Fransa'da da gülmedi
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15 Ocak 2025 00:27
Son güncelleme 15 Ocak 2025 01:41
Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine konuk oldu. 

Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Basketbol 88-84 kazandı. 

Bu sonucun ardından Paris Basketball, 5 maç sonra kazandı ve 12'nci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci mağlubiyetini aldı.
 SALON: Adidas Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Gytis Vilius, Nick Van Den Broeck

PARIS BASKETBALL: Shorts 17, Malcolm 12, Hifi 14, Ward 6, Cavaliere 7, Lo 9, Hayes 3, Jantunen 10, Ouattara 10, Sy, Kratzer

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois 3, Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Johnson 2, Poirier 14, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-59

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