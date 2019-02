Anadolu Efes - Gran Canaria maçında izleyebileceğiniz 5 yıldız!

ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇI BİLETİ SATIŞTA

ANADOLU EFES - GRAN CANARIA MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN





Perşembe akşamı 20.30'da oynanacak Anadolu Efes - Gran Canaria maçında Sinan Erdem'de izlemeniz gereken 5 oyuncuyu sıralıyoruz.Sürekli mücadele, üzerine düşen rolü koşulsuz yerine getirme, her ne zaman neye ihtiyaç duyulsa onu yapan bir kaptan! İşte Doğuş Balbay böyle biri. 3'lük yüzdesi kötü, atamıyor dediler. Bu sene 18 üçlük denemesinde 11 isabet buldu, yüzde 61.1! Yani boş bırakırsanız, atacaktır artık. 2 ribaunt, 1.9 asist ortalamaları var. Bu sezon ortalama 12.24 dakika süre buldu ama her girdiğinde olumlu etki bıraktı.EuroLeague'in 16 genel menajeri yanılıyor olamaz. Genel menajerler anketinde Beaubois, THY EuroLeague'in en iyi ikinci şutörü seçildi. El üstü, dripling sonrası, kendine hazırlanan bir set sonucunda... Kısacası Beaubois, her koşulda sayı atabiliyor. Avrupa topraklarındaki en iyi şutörü izlemek için Anadolu Efes'in Gran Canaria maçında Sinan Erdem'de olmalısınız.Yetenekli bir oyuncunun nasıl Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından birine dönüştüğüne birebir şahit olun. EuroLeague Genel Menajerleri anketine göre, bu sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Vasilije Micic! Kasım ayında EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti. Bu sezon ortalamaları 12.1 sayı, 5.4 asist, 2.2 ribaunt. Vasilije Micic, toplam 289 verimlilik puanıyla da EuroLeague'in en iyi oyun kurucularından biri.Avrupa'nın en iyi savunmacısı! İzlediğiniz anda nasıl olduğuna inanamayacağınız bir blok mu görmek istiyorsunuz? Doğru adres, Sinan Erdem! Bryant Dunston, bu sezon maç başına 1 blok ortalamasıyla oynuyor.Şu an 16 ile EuroLeague'in en yüksek verimlilik ortalamasına sahip oyuncularından biri. Üçlük atıyor, asist yapıyor, pota altında mücadele veriyor, ribaunt alıyor, sahada her şeyi yapıyor! Adrien Moerman, şu an tüm Avrupa'nın en iyi power forvet performanslarından birini sergiliyor. Üst düzey oyuncu görmek istiyorsanız doğru adres Sinan Erdem! (HABER-YORUM: HAKAN CELEP)Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria ile oynayacağı maçı biletleri satışa çıktı.Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!1. Kategori: 75 TL2. Kategori: 42.5 TL3. Kategori: 22.5 TL