Anadolu Efes, EuroLeague'e kötü başladı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 91-74 mağlup oldu

Haber; AA
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Anadolu Efes, EuroLeague'e kötü başladı
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05 Ekim 2023 23:11
Son güncelleme 05 Ekim 2023 23:34
Basketbol THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 91-74 yenildi.

Barselona şehrindeki maçın ilk çeyreğini 22-19 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi de 40-34 yenik tamamladı.

Üçüncü çeyreği de 69-64 geride geçen Anadolu Efes, son çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayamadı ve sezonun ilk maçında 91-74 mağlup ayrıldı.

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