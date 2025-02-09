Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 14, üst üste 3. galibiyetini aldı.



Darüşşafaka Lassa ise 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Edis



Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Muhaymin Mustafa 2, Moore 13, Tinkle 16, Brajkovic 2, Berkay Taşkıran 2, Gach 14, Pecarski 3, Ege Demir 3, Smith



Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 10, Smits 9, Thompson 4, Ercan Osmani 13, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı 6, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Willis



1. Periyot: 13-22



Devre: 31-42



3. Periyot: 50-66



Beş faulle çıkan: 38.19 Smits (Anadolu Efes)



