Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı farklı geçti
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09 Şubat 2025 23:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 mağlup etti. 

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 14, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Lassa ise 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
 Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Edis

Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Muhaymin Mustafa 2, Moore 13, Tinkle 16, Brajkovic 2, Berkay Taşkıran 2, Gach 14, Pecarski 3, Ege Demir 3, Smith

Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 10, Smits 9, Thompson 4, Ercan Osmani 13, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Burak Can Yıldızlı 6, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Willis

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-42

3. Periyot: 50-66

Beş faulle çıkan: 38.19 Smits (Anadolu Efes)

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