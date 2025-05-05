Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi beşinci ve son maçında 6 Mayıs Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.
Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
- İki takım 39. kez rakip olacak
Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.
- Avrupa'da 875. randevu
Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Euroleague'de ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, Atina'da Final Four için sahaya çıkıyor!
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi beşinci ve son maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk olacak. 2-2 eşitliğin olduğu seride kazanan takım dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde edecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi beşinci ve son maçında 6 Mayıs Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
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