Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'de 12. haftasında cuma günü deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de 600. müsabakasını yapacak.Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.