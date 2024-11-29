Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında!

Anadolu Efes, THY Euroleague'de LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 01:59
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'de 12. haftasında cuma günü deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.

TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA



Avrupa'da 848. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de 600. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery