Amrabat ülkesine cami yaptırıyor

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Nordin Amrabat, Hollanda'da ailesinin yaşadığı Utrecht'te bir cami yaptırmaya başladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Amrabat ülkesine cami yaptırıyor
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16 Mayıs 2020 23:12
Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat vatandaşı olduğu Hollanda'da camii yaptıracağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Amrabat'ın yazları çoğunlukla ailesinin de yaşadığı Utrecht'te camii yaptırma prosedürlerini yerine getirmeye başladığını ve çalışmaların sürdüğüne yönelik bilgi verdi. Ramazan başlamadan önce hazırlıkların başladığını ifade eden Amrabat camii mimarisinin nasıl olacağına yönelik paylaşımlar yaparak takipçilerinin de fikrini almayı ihmal etmedi.

33 yaşındaki Nordin Amrabat şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al Nasr kulübünde forma giyiyor. Amrabat Galatasaray formasını 56 maçta giyeren 3 gol 11 asist kaydetmiş, Kayserispor formasını ise 40 kez giyen hücum oyuncusu 40 maçta 7 gol 14 asist yapmıştı.

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