Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri yapıldı.
Alves Kablo SK, Gebze Belediye SK'yi 6-0, Şahinbey Belediyespor da Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.
Alves Kablo SK-Şahinbey Belediyespor arasındaki final mücadelesi 14 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri yapıldı.
Alves Kablo SK, Gebze Belediye SK'yi 6-0, Şahinbey Belediyespor da Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.
Alves Kablo SK-Şahinbey Belediyespor arasındaki final mücadelesi 14 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.