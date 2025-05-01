Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar
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01 Mayıs 2025 01:36
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri yapıldı.

Alves Kablo SK, Gebze Belediye SK'yi 6-0, Şahinbey Belediyespor da Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.

Alves Kablo SK-Şahinbey Belediyespor arasındaki final mücadelesi 14 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.

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